México supera los 22.8 millones de empleos formales afiliados al IMSS

Ciudad de México, 8 de diciembre de 2025.

El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que al 30 de noviembre de 2025, el país alcanzó un nuevo récord histórico de empleo con un total de 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados. Esta cifra es la máxima registrada desde 1997, cuando se iniciaron estas mediciones.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la noticia, señalando que este “muy buen dato” es reflejo de la fortaleza de la economía nacional.

🛠️ Modelo de la 4T Impulsa el Empleo y el Salario

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que el modelo económico de la Cuarta Transformación se traduce en mayor empleo y la recuperación del salario mínimo.

Sheinbaum Pardo reiteró que la meta es continuar el incremento salarial hasta alcanzar los 440 pesos diarios, como parte de la estrategia para distribuir la riqueza y garantizar que la gente viva mejor.

El salario de cotización actual se ubica en 624.9 pesos diarios, lo que representa un incremento del $7\%$ en los últimos 12 meses para los afiliados al IMSS.

📊 Detalle de los Puestos de Trabajo

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, proporcionó el detalle de los empleos creados:

Empleos Permanentes: De los más de 22 millones de puestos, el $86.7\%$ son empleos permanentes, sumando 19 millones 800 mil 325, la cifra más alta en la historia del Seguro Social.

Creación Mensual y Anual: Durante noviembre se crearon 48 mil 595 puestos de trabajo. Con esto, en lo que va del año se han generado 599 mil 389 empleos, lo que equivale a una tasa anual de crecimiento del $2.7\%$.

Participación Femenina: Las mujeres ocupan 9 millones 229 mil 547 puestos, aportando el $40.4\%$ del empleo total. Además, en lo que va del año se han creado 98 mil empleos sumando únicamente a este sector.

Robledo Aburto también mencionó que la Medición Trimestral de los Puestos de Trabajo Remunerados del INEGI mostró que, en el segundo trimestre de 2025, se registraron 40 millones de puestos remunerados en el país.