Motociclista sufre múltiples fracturas y trauma raquimedular

Durango, Dgo.

Un motociclista de 37 años de edad resultó gravemente lesionado la tarde de ayer domingo, luego de perder el control de su unidad y derrapar en la carretera Durango-Parral, a la altura del poblado La Tinaja.

El lesionado fue identificado como Jesús Alejandro García Roque, de 37 años, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a la Clínica No. 1 del IMSS.

El accidente ocurrió cerca de las 17:30 horas de ayer, cuando el hombre circulaba en una motocicleta Vento de color rojo con blanco.

Según la narración de los hechos, al llegar a la curva del poblado La Tinaja, perdió el control de la unidad, lo que provocó que derrapara y cayera violentamente al pavimento.

Debido a la intensidad del impacto, Jesús Alejandro sufrió lesiones de consideración y gravedad:

Trauma raquimedular.

Fracturas costales.

Fracturas de clavícula, húmero y vértebras.

Al lugar acudieron cuerpos de auxilio para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de inmediato a la Clínica No. 1 del IMSS para recibir atención médica especializada.