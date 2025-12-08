Su ex esposa lo encontró sin vida en el patio

Coneto de Comonfort, Dgo.

Un hombre de 47 años de edad fue encontrado muerto durante la madrugada de este domingo tras causarse una lesión a sí mismo en un domicilio del municipio de Conecto de Comonfort.

La víctima fue identificada con las iniciales R. A. P., de 47 años de edad, quien vivía en la localidad de El Porvenir de la mencionada demarcación.

Fue su esposa quien informó a las autoridades que el varón, del que se había separado hace un tiempo, llegó a eso de las 21:00 horas del sábado a la casa que ella habita y, en medio de una evidente condición de embriaguez, la insultó en varias ocasiones.

Ella se fue a su habitación para evitar la discusión y supuso que él se había ido; sin embargo, al revisar el domicilio lo encontró inconsciente en el patio, víctima de una clara autolesión, por lo que de inmediato pidió ayuda.

Sin embargo, cuando personal médico acudió a la escena, el varón ya había muerto, por lo que se notificó al agente del Ministerio Público para los trámites de rigor. Se trata de la segunda muerte por suicidio de diciembre y l 136 del año.