Adicto golpeó a su pareja en “la Zarco”

Durango, Dgo

Un sujeto que se encontraba en estado de intoxicación le causó algunas lesiones a su pareja, a la que golpeó sin razón cuando ella le reclamó su estado; aunque la fémina llamó al número de emergencias, el agresor alcanzó a escapar.

La víctima es Erika V., de 45 años de edad y domicilio en la colonia Francisco Zarco, lugar en el que ocurrió el ataque.

Según su narrativa, el presunto responsable de los golpes que sufrió es su pareja, Rogelio “N” de 42 años, quien llegó al domicilio que comparten en estado de intoxicación, lo que ella reclamó, aunado a que no coopera con los gastos del hogar.

El sujeto, actualmente desempleado, arremetió contra la fémina y le dio varios golpes, lo que incluso la hizo sangrar, por lo que se resguardó como pudo y pidió apoyo de las autoridades.

Sin embargo, cuando Rogelio se dio cuenta del llamado al número de emergencias, se fue de inmediato de la escena, por lo que no fue posible su aseguramiento. Al lugar llegaron policías que indicaron a la víctima los pasos a seguir para reducir el riesgo de nuevos incidentes.