Cinco mujeres quedaron atrapadas en un elevador

Durango, Dgo.

Cinco mujeres fueron rescatadas por personal de Protección Civil Municipal y Estatal luego de quedar atrapadas en un elevador de una de las escuelas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Aunque con claustrofobia, las féminas fueron reportadas sin mayores consecuencias, por lo que no hubo necesidad de asistencia hospitalaria.

El incidente ocurrió el lunes en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, ubicada en la avenida Francisco González de la Vega.

Ahí, una falla provocó que este se quedara a mitad del camino y fue necesario el llamado al número de emergencias; los bomberos, que llegaron al lugar, forzaron tanto la puerta principal como la cubierta superior para sacar a las féminas.

Su extracción se realizó sin mayores complicaciones, tras lo cual todas fueron valoradas y dadas de alta en la escena.