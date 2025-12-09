Destruyó su coche al chocar en el bulevar Felipe Pescador

Durango, Dgo.

Una mujer lesionada y un automóvil con daños severos en su parte frontal fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido este martes en el bulevar Felipe Pescador; fue el aparente contraluz lo que derivó en el impacto.

El presunto responsable del siniestro es Mario Alberto P. G., quien al momento del percance estaba acompañado por su pareja Natalia Carolina, quien fue llevada a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron cuando ambos iban a bordo de un Kía de la línea Forte por la mencionada vialidad en dirección hacia el oriente y, justo en el cruce con Zarco, el conductor perdió el rumbo repentinamente.

Eso provocó el fuerte impacto contra el poste de un semáforo, lo que provocó daños severos en la carrocería de la unidad motriz y una fuerte sacudida a sus ocupantes, por lo que fue necesaria la asistencia de la Cruz Roja Mexicana y de personal de Protección Civil.

En el lugar hubo, además, derrame de hidrocarburos, por lo que fueron necesarias acciones posteriores de limpieza. De los procedimientos administrativos se hizo cargo la Policía Vial.