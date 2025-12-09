Homicidios dolosos bajan un 37% y registran el nivel más bajo desde 2015: Presidenta Sheinbaum

Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció hoy que la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado una reducción histórica en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 54.7 en noviembre de 2025.

Este descenso representa una disminución del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos en el periodo, lo que convierte a noviembre de 2025 en el mes más bajo registrado desde 2015.

“La disminución en el número de homicidios diarios de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, es del 37 por ciento, eso significa que en septiembre hubo 86.9 homicidios diarios y ahora estamos en un promedio de 54.7 homicidios dolosos diarios, una reducción del 37 por ciento”.

🛠️ Resultados Clave de la Estrategia de Seguridad

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó los resultados operativos obtenidos del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2025:

Detenidos: Se han detenido a 38 mil 773 personas por delitos de alto impacto.

Armas y Drogas: Se aseguraron 20 mil 169 armas de fuego y se incautaron 311 toneladas de droga.

Laboratorios Clandestinos: Se desarticularon y desmantelaron mil 760 laboratorios clandestinos.

Disminución en Otros Delitos y Extorsión

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que el promedio diario de delitos de alto impacto también muestra una tendencia a la baja, con una reducción del 47% respecto a 2018.

Respecto a la extorsión, la Presidenta Sheinbaum anunció una reunión con gobernadores para que la Ley General en la materia pase en todas las entidades, buscando reducir de manera coordinada este delito.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha logrado la detención de 615 extorsionadores en 22 estados. Además, 12 Centros Penitenciarios que concentraban el 56% del total de líneas de extorsión serán bloqueados.