Inflación en noviembre de 2025 baja a 3.80%; Durango reporta variación mensual negativa

Durango, Dgo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en noviembre de 2025, la inflación general anual se ubicó en 3.80, registrando un aumento mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del 0.66% respecto al mes anterior.

Este resultado se produce en un contexto de variaciones significativas, particularmente en el componente no subyacente de la inflación. En noviembre de 2024, la inflación anual fue mayor, con 4.55%.

🔴 Impacto de Energéticos y Alimentos

El incremento mensual del INPC (0.66%) fue impulsado principalmente por el componente no subyacente, que creció un 2.28%. Dentro de este índice se registraron las siguientes alzas destacadas:

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno: Subieron un 2.97% . Esto se debió, en gran medida, a la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país . La electricidad fue el producto genérico con mayor variación al alza ( 20.70% mensual) .

. . . Frutas y Verduras: Ascendieron un 3.49%. El jitomate (14.34% de variación mensual) 1 y el chile serrano (24.76% de variación mensual) figuraron entre los productos con mayor incidencia al alza.

En contraste, el índice de precios subyacente (que excluye precios volátiles) subió solo 0.19% a tasa mensual. Los precios de las mercancías dentro de este índice disminuyeron 0.03% , impulsados a la baja por productos como el aguacate (-7.28% de variación mensual) y la papa y otros tubérculos (-3.68% de variación mensual).

🟢 Desempeño por Entidad Federativa: Durango a la Baja

A nivel estatal, Durango se ubicó entre las entidades con variaciones mensuales por debajo del promedio nacional (0.66 ).

La entidad de Durango registró una variación mensual del INPC del -0.05% .

. La ciudad de Durango, Dgo. , en particular, también mostró una variación mensual negativa del -0.05% .

Otras entidades que estuvieron por debajo del promedio nacional fueron Quintana Roo (0.02%) y Yucatán (0.03%).

Por el contrario, los estados con mayores variaciones mensuales en noviembre fueron Sonora (3.43%) , Sinaloa (3.14%) y Baja California Sur (1.92%).

Inflación en la Canasta de Consumo Mínimo

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) tuvo un aumento mensual de 0.85% y la inflación anual fue de 3.93%.

La próxima publicación mensual del INPC será el 8 de enero de 2026.