Obituario 09 de octubre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Sr. Jesús Molina Barrera, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Ing. Jorge Rentería Gallegos, de 40 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Marcos Tremillo Sariñana, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Diega Gallegos, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Tampico #301 de colonia Jardines de Cancún se está velando el cuerpo del Sr. Miguel Badillo Bacio, de 64 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en J. Refugio Salcido se está velando el cuerpo de la Sra. Julia García González, de 97 años, sus honras y sepelio están pendientes