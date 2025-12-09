Osasuna 2–0 Levante UD — Osasuna respira y se aleja del descenso en El Sadar

Este lunes 8 de diciembre de 2025, en el estadio El Sadar, Osasuna venció 2–0 a Levante UD en la jornada 15 de la temporada 2025/26 de LaLiga EA Sports. Los goles del triunfo local los anotaron Víctor Muñoz (min. 13) y Rubén García (min. 36). Con este resultado, Osasuna suma tres puntos vitales en su lucha por la permanencia, mientras que Levante sigue hundido en la parte baja de la tabla.

Resultado y datos básicos

Resultado final: Osasuna 2–0 Levante UD.

Fecha: lunes 8 de diciembre de 2025.

Lugar: Estadio El Sadar, Pamplona.

Competición: LaLiga EA Sports 2025/26, Jornada 15.



Goleadores y tiempos

Minuto 13 — Víctor Muñoz (Osasuna): cabezazo tras centro — abrió el marcador.

Minuto 36 — Rubén García (Osasuna): definición a puerta tras jugada colectiva — puso el 2–0 antes del descanso.

Estadísticas clave del partido

Posesión: aproximadamente 41.7% para Osasuna vs 58.3% para Levante.

Tiros totales: Osasuna 8 — Levante 5.

Tiros a puerta: Osasuna 3 — Levante 0 (según algunos reportes).

Córners: Osasuna 1 — Levante 2.

Tarjetas: al menos una amarilla por equipo.



Rendimientos destacados

Víctor Muñoz (Osasuna) : abrió la cuenta temprano con un buen cabezazo y dio tranquilidad al equipo en un partido clave para alejarse del descenso.

: abrió la cuenta temprano con un buen cabezazo y dio tranquilidad al equipo en un partido clave para alejarse del descenso. Rubén García (Osasuna) : con su gol al 36’ certificó la ventaja, aportando ofensivamente en un momento decisivo — su definición dio aire a Osasuna.

: con su gol al 36’ certificó la ventaja, aportando ofensivamente en un momento decisivo — su definición dio aire a Osasuna. Defensa y portería de Osasuna : resistieron la presión del visitante, mantuvieron el cero y neutralizaron las llegadas de Levante, muy atinadas bajo presión.

: resistieron la presión del visitante, mantuvieron el cero y neutralizaron las llegadas de Levante, muy atinadas bajo presión. Levante UD: aunque tuvo mayor posesión, no logró generar remates claros; su ofensiva fue poco profunda, y careció de puntería para inquietar al arquero rival.

Análisis táctico y momentos decisivos

Osasuna optó por un planteamiento efectivo: aprovechar espacios reducidos, defensa compacta y transiciones rápidas al ataque. El gol tempranero de Muñoz al 13’ fue clave para dar confianza y ajustar con calma el resto del partido.

A pesar de la posesión de Levante, Osasuna controló bien los espacios defensivos y cortó líneas de pase, lo que limitó las ocasiones claras del rival.

El segundo gol, al 36’, fue definitivo: permitió a Osasuna jugar con más libertad y manejar el ritmo; en la segunda mitad se dedicó a contener y administrar.

Levante nunca logró romper la defensiva local: la falta de contundencia y la ausencia de remates a puerta fueron su condena.

Contexto e implicaciones

Resultado vital para Osasuna: con la victoria, suma 18 puntos y se aleja momentáneamente de la zona de descenso.

Para Levante: la derrota lo deja como colista con 9 puntos, empeorando su crisis en el torneo.

La victoria representa un respiro para Osasuna, que llegaba presionado por los malos resultados; hoy mostró orden defensivo, eficacia y carácter en un duelo clave.



Qué sigue — próximos compromisos

Osasuna : buscará consolidar este triunfo en su próximo partido de LaLiga, con la necesidad de mantener el rendimiento defensivo y mejorar ofensivamente para sumar más puntos.

: buscará consolidar este triunfo en su próximo partido de LaLiga, con la necesidad de mantener el rendimiento defensivo y mejorar ofensivamente para sumar más puntos. Levante UD: urgido de puntos, debe replantear su esquema ofensivo y corregir errores defensivos si quiere salir del fondo de la tabla en las próximas jornadas.

Preguntas frecuentes

¿Quién ganó el partido Osasuna vs Levante del 8 de diciembre de 2025? → Osasuna ganó 2–0.

→ Osasuna ganó 2–0. ¿Quiénes marcaron los goles? → Víctor Muñoz (13′) y Rubén García (36′).

→ Víctor Muñoz (13′) y Rubén García (36′). ¿Qué significa este resultado para Osasuna? → Le da un respiro en la lucha por la permanencia y puede servir como punto de inflexión.

→ Le da un respiro en la lucha por la permanencia y puede servir como punto de inflexión. ¿Cómo jugó cada equipo? → Osasuna con orden defensivo y eficacia; Levante con más posesión pero poca profundidad ofensiva.

En una noche clave para su permanencia, Osasuna demostró carácter, concentración y eficacia: con dos goles en la primera mitad y una defensa firme, superó a un Levante incapaz de aprovechar su dominio del balón. Este triunfo no sólo otorga tres puntos valiosos, sino también un respiro anímico y la posibilidad de construir un tramo final de temporada con esperanza. Para Levante, el remezón es fuerte: necesita corregir rumbo cuanto antes.