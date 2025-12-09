Reportan nuevo abandono de cuerpos en la Supercarretera Durango – Mazatlán

Concordia, Sin.

Los cuerpos sin vida de dos personas habrían sido localizados este martes a un costado de la Supercarretera Durango – Mazatlán, de nuevo en territorio del municipio sinaloense de Concordia.

Según la información extraoficial que trascendió este martes, el nuevo hallazgo se dio a la altura del kilómetro 195 de la mencionada vía de comunicación, en las inmediaciones del túnel Copala III.

Ahí, viajeros notaron que, al lado del camino, estaban los restos sin vida de dos personas, en condiciones similares al hallazgo múltiple del día previo, cuando se encontraron 5 occisos.

Ante ello, llamaron al número de emergencias y al sitio acudió personal de la Guardia Nacional, que notificó de la situación al agente del Ministerio Público para su procesamiento.