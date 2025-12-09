Trabajadora doméstica le robó casi 50 mil pesos a su patrón

Durango, Dgo.

Una mujer que hasta el lunes trabajó como empleada doméstica en un domicilio del Barrio de Analco, fue detenida luego de apoderarse de casi 50 mil pesos a su patrón, atraco que fue grabado por cámaras de seguridad.

La presunta ladrona es Nidia Miroslava de 53 años de edad, quien vive en la zona centro y decidió darle “una mordida” a una mochila en cuyo interior había casi 400 mil pesos.

De acuerdo al afectado, al revisar el bolso notó que había un faltante y en el recuento notó que faltaban 47 mil de los 390 mil pesos que había dejado dentro, por lo que revisó las cámaras de seguridad del domicilio.

La víctima guardó la calma y, en lugar de reaccionar contra la presunta ladrona, llamó al número de emergencias cuando comprobó en el video que ella era la responsable del atraco.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Estatal y, al registrar las pertenencias de la fémina, confirmaron el robo del monto mencionado, que había escondido ya en su lonchera.

La mujer fue entregada al agente del Ministerio Público para que sea procesada por el delito que presuntamente cometió.