Alertan por “extorsión silenciosa” en redes

Por medio de la lástima abusan de la solidaridad y buena fe de las personas

Durango, Dgo.- Una nueva modalidad de engaño conocida como “extorsión silenciosa” se ha extendido recientemente en redes sociales, aprovechándose de la solidaridad de las personas. A diferencia de los métodos tradicionales, este esquema no recurre a amenazas ni mensajes intimidatorios: se basa en la manipulación emocional.

El mecanismo es simple, pero efectivo. A través de publicaciones o historias con narrativas dramáticas como falta de comida, ausencia de medicinas, desempleo extremo o supuestas emergencias familiares, los responsables generan un ambiente de urgencia.

Usualmente incluyen fotografías borrosas, textos breves o audios que apelan al sentimiento de compasión. Bastan unos minutos para que decenas de usuarios de buen corazón reaccionen, compartan la publicación y envíen apoyo económico o en especie.

Lo preocupante es que, de acuerdo con reportes ciudadanos, muchos de esos casos no son reales. Detrás de perfiles que parecen auténticos se esconden cuentas falsas o personas que lucran con la buena voluntad de la comunidad.

Tras recibir depósitos o transferencias pequeñas, que para algunos pasan inadvertidas, desaparecen sin dejar rastro, eliminan la publicación o bloquean a quienes hicieron preguntas incómodas.

Especialistas en ciberseguridad advierten que el impacto de esta “extorsión emocional” es doble: vulnera la confianza digital y afecta a quienes realmente viven en condiciones críticas. “Cada caso falso invisibiliza a una familia que sí necesita apoyo y genera desconfianza en la sociedad”, señalan.

La recomendación es verificar antes de ayudar: revisar el perfil, buscar información adicional, contactar por privado para conocer detalles de la situación e, idealmente, canalizar la ayuda a través de organizaciones, colectivos y asociaciones con trabajo comprobado.

Mientras tanto, usuarios de Durango y otras entidades llaman a no dejar de ser solidarios, pero sí a ser más cautelosos. La empatía no debe convertirse en un arma para quienes usan la miseria como anzuelo.