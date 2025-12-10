Aprueba Congreso leyes de ingresos de los 39 municipios

Con el objetivo de que los ayuntamientos cuenten con los recursos necesarios para realizar obras, fortalecer sus programas y ofrecer mejores servicios públicos en beneficio de la gente, el Congreso del Estado aprobó las leyes de ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2026 de los 39 municipios.

Previo a la aprobación, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública realizó una revisión exhaustiva de los presupuestos municipales, a fin de garantizar que cada propuesta cumpliera con los criterios de responsabilidad financiera y equilibrio presupuestal.

Como parte del proceso legislativo, el Pleno de la Legislatura realizó una segunda sesión ordinaria este martes en la que se sometieron a consideración los paquetes de ingresos de 28 municipios, que incluía a Durango, Gómez Palacio y Lerdo.

Posteriormente, en una tercera sesión, las diputadas y diputados avalaron los paquetes económicos de los otros 11 municipios, entre ellos, Nuevo Ideal, Rodeo, Tepehuanes, Canatlán, Nazas, Otáez, Peñón Blanco, San Pedro del Gallo, Poanas, Nombre de Dios y Pueblo Nuevo.

Durante la discusión parlamentaria, algunos legisladores expresaron el sentido de su voto en casos específicos, argumentando criterios y consideraciones particulares de cada municipio.