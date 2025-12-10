Desconocidos le cambiaron la chapa a su casa de Los Eucaliptos

Durango, Dgo.

Desconocidos intentaron apoderarse de un domicilio que está en proceso de remodelación y le cambiaron la chapa de la puerta principal; por fortuna, su dueño se dio cuenta antes de que alguien la invadiera.

El incidente, similar a otros casos ocurridos este año, ocurrió en la calle Isla Mujeres del fraccionamiento Los Eucaliptos, en una zona donde históricamente se han dado varios casos de invasión.

El dueño de la casa, que está remodelando desde hace algunas semanas, llegó a hacer una inspección y se encontró con que su llave no solo no abría la puerta, sino que ni siquiera cabía.

Ante ello, llamó al número de emergencias y notificó a policías lo sucedido, explicando la razón que lo obligaba a forzar la entrada; así lo hizo y, de nuevo, cambió la chapara para recuperar el acceso.

Dada la situación, se le recomendó denunciar ante el agente del Ministerio Público, con el fin de que se indague a las personas que incurrieron en este ilícito y reducir el riesgo de que se repita.