Desempeño económico de Durango, a la baja

Pegan a ciudadanos incrementos en electricidad, frutas y verduras

Durango, Dgo.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en noviembre de 2025 la inflación general anual se ubicó en 3.8 por ciento, registrando un aumento mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del 0.66 por ciento respecto al mes anterior.

En cuanto al desempeño por entidad federativa Durango fue a la baja, a nivel estado se ubicó entre las entidades con variaciones mensuales por debajo del promedio nacional (0.66 por ciento).

Este resultado se produce en un contexto de variaciones significativas, particularmente en el componente no subyacente de la inflación. En noviembre de 2024, la inflación anual fue mayor, con 4.55 por ciento.

El incremento mensual del INPC fue impulsado principalmente por el componente no subyacente, que creció un 2.28 por ciento. Dentro de este índice se registraron las siguientes alzas destacadas:

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno: Subieron un 2.97 por ciento. Esto se debió, en gran medida, a la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país. La electricidad fue el producto genérico con mayor variación al alza (20.7 por ciento mensual).

Frutas y Verduras: Ascendieron un 3.49 por ciento. El jitomate (14.34 por ciento de variación mensual) y el chile serrano (24.76 por ciento de variación mensual) figuraron entre los productos con mayor incidencia al alza.

En contraste, el índice de precios subyacente (que excluye precios volátiles) subió solo 0.19 por ciento a tasa mensual. Los precios de las mercancías dentro de este índice disminuyeron 0.03 por ciento, impulsados a la baja por productos como el aguacate (-7.28 por ciento de variación mensual) y la papa y otros tubérculos (-3.68 por ciento de variación mensual).

En este sentido, Durango se ubicó entre las entidades con variaciones mensuales por debajo del promedio nacional (0.66 por ciento), además registró una variación mensual del INPC del -0.05 por ciento.

La ciudad de Durango, en particular, también mostró una variación mensual negativa del -0.05 por ciento.

Otras entidades que estuvieron por debajo del promedio nacional fueron Quintana Roo (0.02 por ciento) y Yucatán (0.03 por ciento).

Por el contrario, los estados con mayores variaciones mensuales en noviembre fueron Sonora (3.43 por ciento) , Sinaloa (3.14 por ciento) y Baja California Sur (1.92 por ciento).

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) tuvo un aumento mensual de 0.85 por ciento y la inflación anual fue de 3.93 por ciento.