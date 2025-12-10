Empresas buscan créditos para pagar aguinaldos

Situación más delicada que otros años por caída en la actividad industrial

La fragilidad financiera que arrastra la industria duranguense este año ha puesto a un número importante de empresas contra las cuerdas. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Durango, tres de cada diez compañías tendrán que solicitar un préstamo para cumplir con el pago de aguinaldos en tiempo y forma.

La presidenta del organismo, Joana Soto Quintero, explicó que la situación no es nueva, pero sí más delicada que otros años. A la presión habitual de diciembre se suma una caída del 17 por ciento en la actividad industrial, un retroceso que golpea directamente el flujo de efectivo y limita la capacidad operativa de las empresas.

Soto Quintero advirtió que la desaceleración podría profundizarse en el cierre de 2025, lo que mantiene en alerta a empresarios que no solo enfrentan costos crecientes, sino un mercado interno debilitado. En ese contexto, recurrir a créditos se ha convertido en la única vía para no incumplir con las obligaciones laborales.

A pesar del panorama, Canacintra confió en que el sector pueda estabilizarse el próximo año, siempre que existan condiciones que incentiven la producción y la inversión.