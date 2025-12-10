Fue descalabrado en una riña en el Fracc. Versalles

Durango, Dgo.

Un hombre de 29 años de edad resultó con una lesión aparatosa en la región craneal en medio de una riña ocurrida en el fraccionamiento Versalles; fue uno de sus compañeros de parranda quien le causó la herida, según los testimonios recogidos.

El lesionado es Arturo Castillo Rentería, de 29 años de edad, quien fue atendido por personal de la Cruz Roja Mexicana en su domicilio de la calle Lago de Boisena.

De acuerdo a los datos recopilados por las autoridades, los hechos ocurrieron cuando el varón estaba ingiriendo alcohol con varios muchachos más en la vía pública.

En un momento, se dio una discusión que se convirtió en pelea. En medio de esta, uno de los presentes tomó una piedra y atinó en la cabeza de Arturo, por lo que testigos solicitaron apoyo médico y de la Policía.

Al lugar arribó personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y elementos de la Cruz Roja Mexicana. Por fortuna, la lesión del varón no pone en riesgo su vida.