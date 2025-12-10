La “cariñosa” le cobró de más por las caricias que recibió

Durango, Dgo.

Un hombre que contrató un servicio de caricias y algo más en un cuarto de hotel, pidió apoyo policial cuando la chica que lo atendió le cobró lo que, en su opinión, era un monto excesivo.

Al final, la fémina de 22 años, de iniciales Y. C., fue detenida, pero no por el cobro del servicio, sino porque se alteró de más por el señalamiento.

Los hechos ocurrieron cuando su cliente, un señor de 62 años que vive en la zona sur de la ciudad, pidió la presencia de la joven en un hotel de la calle 5 de Febrero, lugar en el que realizaron la actividad física vigorosa.

Sin embargo, el señor no previó que le cobrarían tanto y no preguntó por la tarifa, suponiendo que sería la común de unos cuantos cientos de pesos. Al momento de pagar, y escuchar que eran 4 cifras, comenzó una discusión.

Para dirimir la situación, el señor pidió apoyo policial y al final se acordó un monto de pago, pero se detuvo a la fémina porque escandalizó de más durante la controversia.