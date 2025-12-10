Le dio un martillazo a su esposa y luego se auto acuchilló

Durango, Dgo.

Un hombre de 30 años de edad se encuentra hospitalizado, en condición crítica, luego de causarse a sí mismo varias lesiones con arma blanca; la autolesión se dio después de golpear a su pareja con un martillo.

El lesionado es Adolfo G. V., tiene su domicilio en la calle Armando del Castillo Franco de la cabecera municipal de Nuevo Ideal, lugar en el que ocurrió el incidente.

De acuerdo al informe elaborado por las autoridades, fue en los primeros minutos de este miércoles cuando su pareja comenzó a gritar y enseguida salió toda prisa de la habitación en la que estaba con el presunto agresor.

Un hermano de él, que vive en la misma casa, se acercó de inmediato, pero ya no pudo abrir la puerta del cuarto, por lo que pidió ayuda de las autoridades.

Poco después llegó a la escena personal de la Policía Municipal que forzó el acceso a dicha habitación, y se encontraron con Adolfo colecciones de arma blanca en varias partes del cuerpo.

De inmediato fue llevado al Hospital Integral de Nuevo Ideal, pero por su gravedad se le derivó al Hospital General 450, donde su pronóstico se marcó como reservado.