Sufrió trauma craneal severo tras caer de su motocicleta

Vicente Guerrero, Dgo. — Un hombre de 78 años de edad resultó con lesiones de extrema gravedad, incluyendo un traumatismo craneoencefálico severo y hemorragia cerebral, luego de perder el control de su motocicleta y derrapar en la carretera que conecta la localidad San Pedro Alcántara con la cabecera municipal de Vicente Guerrero.

El lesionado fue identificado como Pedro de la Rosa Frías, de 78 años, quien tuvo que ser ingresado de urgencia a la Clínica No. 1 del IMSS.

El suceso ocurrió cerca de las 17:30 horas de ayer, mientras la víctima circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento, modelo 2022, de color blanco.

El adulto mayor perdió el control de la unidad, lo que provocó que derrapara y cayera violentamente al pavimento.

Debido a la fuerza del impacto, Pedro de la Rosa sufrió lesiones que ponen en riesgo su vida. El diagnóstico médico incluye:

Traumatismo craneoencefálico severo.

Hemorragia cerebral.

Trauma cerrado de tórax y abdomen.

Contusiones pulmonares.

Fracturas costales.

El hombre permanece bajo observación médica en la Clínica No. 1 del IMSS.