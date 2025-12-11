Fueron 6 los detenidos en operativo de la Marina en Durango

Durango, Dgo.

Fueron seis las personas detenidas por personal de la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal en el operativo conjunto realizado en varios puntos de Durango y Coahuila durante la madrugada del 10 de diciembre.

Tal y como Contacto Hoy informó, la detención más relevante fue la de Édgar R. O., alias “El Limones”, que estaba considerado como un objetivo prioritario del Gobierno Federal por su liderazgo en una organización criminal, de la que además es operador financiero.

Los cinco detenidos restantes, según trascendió, son parte de su célula delictiva, señalada como autora de extorsiones diversas en la Comarca Lagunera

Según el informe emitido por el Gabinete de Seguridad, las detenciones se dieron a partir de órdenes de cateo en diferentes inmuebles, lo que derivó en el aseguramiento de los mismos, de armas, equipo táctico y vehículos.

La estructura delictiva de la que forma parte “El Limones”, según el comunicado oficial emitido este 11 de diciembre, está también relacionada con la extracción legal y venta de hidrocarburos, así como lavado de dinero y amenazas y extorsiones a comerciantes y ganaderos.