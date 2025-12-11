Madre e hija fueron embestidas en su moto por un tráiler

Lerdo, Dgo.

Una joven de 20 años de edad murió en el municipio de Lerdo a causa de las lesiones sufridas en un accidente ocurrido cuando se transportaba en motocicleta junto a su madre, que resultó con varias lesiones.

La víctima fatal es Ana Camila Flores Holguín, de 20 años de edad y domicilio en el fraccionamiento El Rosario de Ciudad Lerdo. Mientras que la lesionada es su madre, Laura Lizeth Holguín Jiménez, de 38 años.

Los hechos ocurrieron cuando ambas iban a bordo de una Itálika 150 por el Periférico Ejército Mexicano, a la altura del Autozone ubicado en Jardines del Periférico.

En ese lugar, por causas no precisadas, las impactó y arrastró el camión Kenworth conducido por Miguel “N”, de 35 años de edad, quien al darse cuenta de lo sucedido se detuvo de inmediato.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, pero Ana Camila ya había muerto a su llegada, por lo que se concentraron en su madre, que fue llevada en ambulancia a un hospital de la región.

El chofer del tractocamión quedó detenido en lo que se deslindan responsabilidades, mientras que de los restos de la joven fallecida se hizo cargo el Servicio Médico Forense.