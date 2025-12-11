Más de 200 grupos de danzas guadalupanas en Durango; tradición centenaria iniciará a la medianoche

Durango, Dgo.

La capital volverá a convertirse este 12 de diciembre en un gran escenario de fe y movimiento. Para la celebración en honor a la Virgen de Guadalupe, autoridades y organizadores de la romería estiman la participación de al menos 200 danzas guadalupanas, solo en la ciudad de Durango, cifra que año con año crece con la aparición de nuevos grupos en colonias, barrios y comunidades cercanas.

Aunque no existe un censo oficial del total de danzas activas, la presencia de estas agrupaciones ya se cuenta “por cientos”, pues forman parte de una tradición que ha acompañado a la ciudad por más de un siglo. Su actividad se mantiene viva no solo como expresión religiosa, sino como un símbolo comunitario que ha logrado preservar rituales, pasos de antaño y herencias familiares transmitidas de generación en generación.

Entre las agrupaciones de mayor arraigo destaca la Danza Guadalupana de la Colonia Maderera, cuya historia se remonta a 1934, cuando Gregorio Bonilla consolidó un grupo que hasta hoy se distingue por su disciplina y profunda devoción. A esta se suman danzas históricas y muy reconocidas en la romería como las de Porfirio Díaz, Luz y Esperanza, los emblemáticos “Vikingos”, así como agrupaciones centenarias como la popularmente conocida “Rebote, la danza de los 100 años”, referencia obligada en la tradición guadalupana de Durango.

El programa para este 12 de diciembre en el Santuario de Guadalupe

La actividad comenzará en punto de las 00:00 horas con las clásicas mañanitas a la Virgen de Guadalupe, seguido del arribo escalonado de decenas de danzas que se alternarán durante toda la madrugada y el día.

De acuerdo con las agrupaciones tradicionales:

•La jornada fuerte inicia entre la 1:00 y las 7:00 horas, cuando varias danzas históricas realizan sus primeros bloques de baile en el atrio.

•Posteriormente, entre las 10:00 y las 14:00 horas, continúa el flujo de grupos que retornan para una segunda ronda de presentaciones.

•Por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas, se mantiene la presencia de danzas en el Santuario, mientras otras cierran la festividad en sus colonias de origen.

Así, el Santuario de Guadalupe y sus alrededores permanecerán activos prácticamente todo el 12 de diciembre, en una de las expresiones de fe más masivas y representativas de Durango capital.