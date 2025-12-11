Niña de 13 años huyó de su casa

Durango, Dgo.

Autoridades resguardan a una niña de 13 años de edad que se acercó a la policía para pedir ayuda, pues asegura que es víctima de violencia doméstica; el caso ya es atendido por la Procuraduría para la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Según el informe oficial, la infante se acercó a personal de la Policía Estatal que encontró en el Paseo Las Alamedas, donde deambulaba tras tomar la decisión de no regresar a su casa tras las clases matutinas.

Ahí les explicó que es víctima de violencia familiar, por lo que se activó el protocolo de atención y al sitio acudió personal del Programa Esmeralda.

Dado que la estudiante de secundaria estaba en medio de una crisis emocional, se decidió llevarla a valoración al Hospital de la Salud Mental, a donde poco después llegó su madre.

Ella rechazó los señalamientos de violencia, por lo que el caso se derivó a la autoridad competente para las evaluaciones y actos de investigación correspondientes, que se realizarán con la intención de que la niña sea colocada en el mejor entorno posible.