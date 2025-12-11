Obituario 11 de diciembre de  2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Clásica A se está velando el cuerpo del Sr. Raúl Martínez Tello, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo de la Sra. Elvira Rosalva Palazuelos González, de 42 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. J. Jesús Torres Torres, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Memorial se está velando el cuerpo del Sr. Raúl Martínez Tello, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero, se está velando el cuerpo del Sr. Diego Armando Díaz González, de 24 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Catalina Quiñónes Chávez, de 48 años, sus honras y sepelio están pendientes