Obituario 11 de diciembre de  2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Clásica A se está velando el cuerpo del Sr. Raúl Martínez Tello, de  90  años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo de la Sra. Elvira  Rosalva  Palazuelos González, de 42 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. J. Jesús Torres Torres, de  76  años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Memorial se está velando el cuerpo del Sr. Raúl Martínez Tello, de  86  años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero, se está velando el cuerpo del Sr. Diego Armando Díaz González, de 24 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de  la Sra. Catalina Quiñónes Chávez,  de 48 años, sus honras y sepelio están pendientes

