Registra Durango caída de 13.6% en actividad industrial

Sector de la Construcción se desplomó -38.3%

El Instituto de Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (imaief) hasta el mes pasado de agosto de 2025, donde Durango registra una caída en varios sectores que lo integran.

En agosto de 2025 y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial registró los mayores incrementos en Sonora (10.9%), Tamaulipas (3.8%), Veracruz (2.9%), Puebla (2.2%) y Baja California Sur (2.1%), respecto al mes previo, en términos reales.

En este aspecto el INEGI dio a conocer que en lo que va de este 2025 el estado de Durango se ubica entre los estados que presentan mayor variación anual negativa, con una caída de -13.6%, junto a Campeche (-15.8%) y Quintana Roo (-41.4%), considerados los tres peores estados en cuanto a actividad industrial a nivel nacional.

A tasa anual, en el octavo mes del año en curso, los estados donde la actividad industrial presentó mayor ascenso fueron los siguientes: Michoacán, Baja California Sur, Tamaulipas, Colima, Sonora y Aguascalientes.

A tasa anual y con cifras originales, en agosto de 2025, el sector Minería registró incrementos notables en Tamaulipas (50.2%) y Chiapas (22.9%). Siguieron: Veracruz (9.8%), Baja California (6.9%), Zacatecas (6.4%) y Durango (4.4%).

En Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, sobresalieron los aumentos en Guanajuato (40.3%), Querétaro (31.4%), Yucatán (26.3%), Campeche (11.2%) y Colima (10.5%). En este apartado el estado de Durango reportó una caída anual de -12.3%.

En Construcción las mayores alzas ocurrieron en Tamaulipas (18.2%),

Baja California (18%), Zacatecas (17.9%), Colima (15.6%) y Sonora (15.4%). Durango registró un enorme desplome de -38.3%.

En Industrias manufactureras se presentaron avances significativos en Michoacán (32.8%), Tabasco (28.7%), Hidalgo (7.4%), Sonora (5.8%) y San Luis Potosí (5.5%). En este sector Durango mostró una disminución de -4.4% para una variación porcentual real anual de -14.2 en total.