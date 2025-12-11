Terminó con su novia y ella no lo dejaba irse

Durango, Dgo.

Un hombre tuvo que pedir apoyo policial para salir de la casa en la que lo mantenía retenido la mujer que, hasta hacía unos minutos, había sido su pareja; y es que en medio de la discusión que derivo en la ruptura, ella se aferró a él buscando el perdón.

Los involucrados son una mujer de 30 años de edad y un varón de 32, ella habitante de la colonia La Virgen y él, vecino del fraccionamiento Puertas del Sol II.

Fue el miércoles por la noche cuando el varón le dijo a ella, en la vivienda del primero de los asentamientos mencionados, que habían terminado. Acto seguido intentó tomar algunas cosas que tenía ahí, para después irse a su hogar.

Sin embargo, ella impidió su salida, incluso bloqueando la puerta para que no se fuera; él evitó el uso de la fuerza y prefirió llamar al número de emergencias 911.

Poco después llegó la Policía Municipal y a la fémina no le quedó otra que acceder a la despedida; el muchacho sacó sus cosas y se fue en su moto. Y así terminó, al menos por el momento, esta relación.