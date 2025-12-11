Tres lesionados en la volcadura de una camioneta

Nombre de Dios, Dgo.

Tres personas lesionadas, incluida un hombre que fue reportado muy grave, es el saldo de un fuerte accidente de tránsito ocurrido este viernes en territorio de Nombre de Dios; el vehículo en el que viajaban acabó volcado.

El lesionado más grave es un hombre de 60 años de edad, quien estaba al volante de la camioneta Chevrolet de doble cabina siniestrada, y salió proyectado por una de las ventanillas al no portar cinturón de seguridad.

Mientras que los lesionados son sus acompañantes, uno de la misma edad y otro de 35 años, quienes fueron llevados a hospitales de la capital para su valoración.

Los hechos ocurrieron este jueves por la mañana en el tramo carretero que une a Nombre de Dios con el poblado Amado Nervo, a la altura del Rastro Municipal.

Ahí, el sexagenario, un agricultor que estaba por iniciar su jornada de trabajo, perdió el control de la unidad motriz y salieron abruptamente del camino, lo que derivó en las lesiones ya mencionadas, de cuya atención se hizo cargo personal de la Cruz Roja Mexicana.