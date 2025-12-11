Un hombre lesionado y una camioneta destrozada

Durango, Dgo

Un accidente vial tipo volcadura ocurrido la tarde de hoy en la carretera a Gómez Palacio dejó como saldo un hombre lesionado y una camioneta Nissan con daños considerables.

El percance se registró a la altura del Rancho Santa Cruz, entre las colonias 5 de Mayo y la Hidalgo, en el kilómetro 11 de la carretera.

El conductor afectado fue identificado como Víctor Hugo Gallegos Nevarez, de 31 años de edad. Al momento del incidente, el conductor se encontraba consciente.

Víctor Hugo Gallegos Nevarez tiene su domicilio en en el fraccionamiento Villas del Guadiana II, y al parecer trabaja en la empresa Avícola Los Viveros.

Las autoridades viales y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender al lesionado y realizar las maniobras necesarias para retirar la camioneta volcada de la cinta asfáltica.