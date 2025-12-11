Una mujer perdió la vida en el incendio que consumió su casa

Mezquital, Dgo.

Un incendio ocurrido en el municipio de Mezquital derivó en la muerte de una adulta mayor, que habría sufrido intoxicación severa y quemaduras a raíz del incidente, en el que no logró salir del domicilio siniestrado.

La persona fallecida es una señora de 81 años de edad, identificada como María Gloria Gómez, quien vivía al parecer sin compañía en un domicilio del poblado San Miguel de las Espinas.

Los hechos ocurrieron el miércoles en dicha población y fueron descubiertos por vecinos que, al ver el fuego, se acercaron de inmediato a la vivienda, pero ya no pudieron ingresar.

La señora Gloria, como conocían a la víctima, se quedó atrapada, por o quedó otra que llamar a sus familiares para informarles de lo sucedido.

Al lugar, ubicado a unos kilómetros del aserradero La Flor, acudieron autoridades que dieron fe la defunción por intoxicación severa y quemaduras y se encargaron del traslado de los restos al Servicio Médico Forense de la capital para la necropsia de ley.