+ Nada frena el fervor por la Guadalupana

+ Los fieles transforman hoy su confianza

+ La ciencia no ha podido aclarar su imagen

+ Desquiciado quiso acabarla con un bombillo

+ Vecinos acusan el zurradero de siempre

“¿No estoy aquí, yo, que soy tu madre?”

Virgen de Guadalupe a San Diego

Hace más de 500 años la ciencia mundial ha investigado la imagen de la Virgen de Guadalupe y no ha podido llegar a una conclusion de cómo y cuándo se concibió esa venerada reliquia…..ADORACIÓN.- Esa es la razón principal de nuestro fervor hacia la Morenita del Tepeyac, sobre todo para los que se mofan de que los católicos adoramos cuadros y figuras de yeso…..FIESTA.- Hoy es el día de la Virgen de Guadalupe y, tanto aquí como allá y acullá, sus fieles adoradores están celebrándola desde anoche en todo lo largo y ancho de la República Mexicana, y hasta en el extranjero. Aquí, como es bien sabido, de manera natural se agolpan los guadalupanos en los alrededores de los templos en honor a nuestra Morenita del Tepeyac y hacen la romería más cuantiosa de cuantas organizan en el año. Hoy no es día de descanso, pero es el día más significativo de cuantas fiestas guadalupanas se celebran a lo largo del año. Hoy, igual que en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, la zona se convierte en un embotellamiento vial eterno en el que hay que perder horas para poder avanzar un metro. Las cosas acá, por suerte, no han llegado a esos extremos, pero sí se ha complicado la existencia para quienes quieren ver a la Patrona de México (ésa sí es patrona, carajos). Es que ahora, las fiestas guadalupanas convierten a la Explanada de los Insurgentes en el más grande y peligroso tianguis de Durango en el que no cabe un alma más, y los que andan enmedio de esa danza la batallan para salir, caminando, porque pensar en acercarse en auto es imposible, vehículos que tienen que dejar lejos, porque no hay forma de estacionarlo cerca. Todo se satura, como ocurre en la Ciudad de México, y por lo general hay que buscar otras maneras de viajar, a no ser caminando, como estilan los cientos o miles de peregrinacione que a lo largo de una semana antes y otra después es obligado pasar a saludar a nuestra madre….CREENCIAS.- Las multitudes que arrastra de manera natural nuestra Emperatriz de América son el más fiel reflejo de la confianza en ella, de que aunque otros se burlen, el fervor es mayor a medida que avanzan los tiempos y, aunque la imagen de la Virgencita de Guadalupe ha sido sometida a toda suerte de estudios científicos sin llegar a una conclusión creíble. Esas multitudes que jala la Guadalupana de manera voluntaria, son las que más nos convencen en entregarle nuestro tributo y nuestra confianza plena, independientemente de que sea un cuadro de madera y cristal o una imagen de barro o yeso…..CIENCIA.- La ciencia no ha podido nunca aclarar nada de los orígenes de la tilma de San Diego. Ni siquiera ha podido precisar sobre los materiales en que está plasmada la imagen santa. Sin olvidar que un desquiciado hace años llevó un explosivo poderoso que hizo estallar a los pies del marco de la virgencita y lo único que logró es manchar un poquito el marco con la explosión, pero la imagen no fue molestada en lo más mínimo, motivo por el que la Diócesis de la Basílica dispuso proteger la poderosa imagen con un blindaje a prueba de cualquier calamidad. Por eso, tras la explosión, la autoridad eclesiástica ordenó se construyera un nicho especial fuera del alcance de la gente además aunque no tanto como para poder mirarla tal cual…..ASEGUNES.- Hoy, mañana y varios días más, sin embargo, quedará el regadero de miados y mierda por varias cuadras alrededor del Santuario de Guadalupe, dado que hasta ahora nadie se ha percatado de que los asistentes también requieren hacer sus necesidades físiológicas y, como no hay sanitarios en ninguna parte, el miadero y zurradero no se hace esperar, particularmente por la noche. Ese es el principal problema que la autoridad no ha podido resolver, aunque en el mercado haya sanitarios portátiles y pudieran ayudar a solucionar el problema. Claro, no es tema de la autoridad, sino de los comerciantes que echan todo por la ventana, barato como nunca, sí, ajá…!

