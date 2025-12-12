“El Limones” ingresa al CEFERESO “El Altiplano”

Durango, Dgo.

Edgar “N”, alias “El Limones”, presunto operador financiero de una organización criminal, fue trasladado e ingresado esta mañana al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”.

“El Limones” fue ingresado junto con cinco personas más que fueron detenidas en el marco de cateos realizados en los estados de Coahuila y Durango.

Edgar “N” fue detenido el pasado 10 de diciembre en un operativo de inteligencia coordinado por fuerzas federales en Durango. Su captura ha sido calificada como un golpe significativo a las redes de extorsión y las estructuras financieras del grupo delictivo al que pertenecía.

El operativo fue resultado de la acción conjunta de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La detención de “Limones” se alinea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El detenido era investigado por dos actividades principales:

Extorsión: Extorsionaba a comerciantes y ganaderos de la región. Finanzas: Se encargaba de operar las finanzas del grupo criminal.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había detectado operaciones irregulares vinculadas a la extorsión y el fraude.

Durante la acción federal, se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.