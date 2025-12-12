Exigen obras urgentes; entregan pliego petitorio al ayuntamiento

Un grupo de representantes del Movimiento Antorchista se reunió con autoridades municipales para presentar demandas concretas.

Autoridades reciben petitorio y prometen revisión técnica de las demandas.

Gómez Palacio, Dgo.

Con la convicción de que la organización ciudadana es la vía para lograr el desarrollo, una comisión de representantes del Movimiento Antorchista, provenientes de diversas colonias y localidades de Gómez Palacio, acudió esta mañana en un acto protocolario al palacio municipal para hacer entrega formal de un pliego petitorio que enumera obras prioritarias y urgentes para sus comunidades.

El documento fue recibido por el Síndico Municipal, Arq. Juan González, quien acudió en representación de la presidenta municipal, Lic. Betzabé Martínez Arango. Durante el encuentro, el funcionario escuchó las argumentaciones de los vecinos y se comprometió a revisar cada una de las peticiones, asegurando que se dará el seguimiento correspondiente para su pronta atención.

Más allá de los documentos y las actas, la comisión llevó consigo la voz directa de los habitantes. Ma Elena Ramírez, residente de la localidad de Dinamita, compartió una de las problemáticas de su localidad: “Lo que más hemos pedido es la construcción de las gradas del campo de Béisbol. En la localidad los jóvenes que practican el deporte batallan, porque los campos no tienen gradas, por eso por mucho tiempo lo hemos estado solicitando al municipio. En esta ocasión esperamos ser escuchados.”.

Por su parte, Graciela Hernández, Maribel Salas y Ernestina Lira habitantes de Numancia, Dolores y San Alberto, respectivamente, destacan la falta de infraestructura básica: “Nuestra lucha es por pavimentaciones y arreglo de calles. En temporada de lluvias, las calles se convierten en río. Es un riesgo para nuestros hijos y una situación indigna. Hemos esperado años; hoy confiamos en que por fin se nos escuche”

El pliego petitorio incluye, además de sistemas de drenaje y agua potable, solicitudes de pavimentación, alumbrado público, mantenimiento de espacios públicos y la construcción de aulas educativas en zonas periféricas.

El Arq. Juan González, tras recibir el pliego, afirmó: “Reconocemos la organización y el trabajo serio de los vecinos. Cada punto será analizado por las áreas técnicas correspondientes para evaluar su viabilidad y prioridad dentro del presupuesto. La instrucción de la presidenta municipal es atender las necesidades más apremiantes de todas las comunidades”.

Los representantes antorchistas, si bien valoraron la disposición al diálogo, dejaron claro que su papel no termina con la entrega. “Agradecemos la apertura, pero estaremos muy pendientes del proceso. No nos vamos a quedar solo en la petición, sino que vigilaremos que se concreten los compromisos. La gente ya está cansada de promesas, necesita soluciones reales y a tiempo”, afirmó Helidoro Ciriano Soto, dirigente antorchista de La Laguna.

La entrega de este pliego petitorio marca un punto de contacto entre la administración municipal y una de las organizaciones sociales con mayor presencia en la demanda de obra pública. La eficacia en la respuesta será la medida en la que, según los propios vecinos, se juzgará el éxito de este diálogo.