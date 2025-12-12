Falleció tras sufrir aparatosa caída de moto

Durango, Dgo.

Un adulto mayor originario del municipio de Guadalupe Victoria murió este viernes luego de agonizar poco más de tres días por un accidente de motocicleta, hecho en el que, según las evidencias, no hubo más vehículos participantes.

El fallecido es el señor Pedro de la Rosa Frías, quien tenía 75 años de edad y se accidentó en las inmediaciones del poblado San Pedro de Alcántara el pasado martes 9 de diciembre.

Según el informe oficial, la víctima conducía una motocicleta Vento de cilindraje 200 cuando perdió el control por el camino que une dicha localidad con la cabecera del municipio ya mencionado.

Eso provocó un derrape en el que resultó con golpes diversos, incluidos algunos en la región craneal, por lo que cuando alguien se dio cuenta, solicitó asistencia médica y lo llevaron de urgencia a una clínica de la zona.

Sin embargo, por su gravedad se le derivó al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Durango, donde por desgracia perdió la vida este viernes por la mañana.