FGR detiene a uno que se accidentó y no pagó los daños de la carretera

Durango, Dgo.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Durango, informó que cumplimentó una orden de aprehensión en el estado de Zacatecas contra una persona que no atendió su proceso legal tras un accidente de tránsito.

El detenido, identificado como Juan “H”, era requerido por el Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Durango por el delito de ataques a las vías generales de comunicación.

La orden de aprehensión fue girada luego de que Juan “H”, tras verse involucrado en un accidente en la carretera Gómez Palacio-Jiménez, prometiera pagar los daños causados, pero posteriormente dejó de darle seguimiento a su proceso y no se presentó ante la autoridad.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR, tras realizar una investigación, ubicaron y aseguraron al procesado en las inmediaciones de la colonia Mecánicos, en el municipio de Zacatecas.

El detenido fue puesto a disposición del juez que lo requirió para responder por el delito del fuero federal.

La FGR reafirmó su compromiso con la persecución de delitos en materia federal e invitó a la ciudadanía a denunciar de forma presencial, anónima, o a través de sus canales de contacto.