La fe guadalupana desborda Durango en una jornada de devoción y tradición

Durango, Dgo

Durango volvió a vestirse de fe. Como cada año, miles de peregrinos acudieron al encuentro con la Virgen de Guadalupe, reafirmando una devoción que no sólo se mantiene viva, sino que se fortalece con el paso del tiempo. Desde las primeras horas del día y hasta entrada la noche, familias completas, jóvenes, adultos mayores y niños caminaron con la mirada puesta en el altar, cargando promesas, agradecimientos y plegarias.

Los dos Santuarios Guadalupanos de la capital —el Antiguo y el Nuevo— lucieron completamente abarrotados. Los accesos se vieron colmados por ríos humanos que avanzaban entre rezos, cantos y muestras de profundo respeto, en una escena que volvió a confirmar el peso espiritual y cultural que la Virgen de Guadalupe tiene para los duranguenses.

La jornada estuvo acompañada por el color, la música y el fervor de decenas de grupos danzantes, cuyos sones marcaron el paso de la celebración. A ellos se sumaron los grupos de Antorchistas Guadalupanos, que con disciplina y convicción recorrieron calles y avenidas para llegar al santuario, dando testimonio público de su fe.

Lejos de diluirse con el tiempo, la devoción guadalupana en Durango se mostró más viva que nunca. La asistencia masiva, la participación de nuevas generaciones y la permanencia de las tradiciones dejaron claro que la fe no sólo se conserva, sino que se renueva año con año, convirtiendo esta celebración en uno de los encuentros religiosos más significativos y emotivos de la entidad.