Normalistas rurales toman oficinas de la Subsecretaría de Administración en Durango

Durango, Dgo.— Estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera realizaron la toma de las oficinas de la Subsecretaría de Administración como medida de presión para exigir atención a diversas demandas relacionadas con su formación académica y condiciones escolares.

Desde temprana hora, los normalistas se concentraron en el inmueble, donde restringieron el acceso al personal y a los usuarios, colocaron mantas y consignas, y advirtieron que la movilización se mantendría de manera pacífica hasta obtener una respuesta formal por parte de las autoridades.

Los estudiantes señalaron que esta acción forma parte de una jornada de protesta ante la falta de soluciones a problemáticas que, aseguran, han sido expuestas en repetidas ocasiones sin resultados concretos. Entre sus reclamos destacan la atención administrativa, el cumplimiento de compromisos previamente establecidos y mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades académicas.

La movilización generó afectaciones en los trámites habituales de la Subsecretaría, por lo que decenas de personas se vieron imposibilitadas de realizar gestiones durante el tiempo que permanecieron tomadas las instalaciones.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido una postura oficial sobre la protesta, mientras que los estudiantes reiteraron su disposición al diálogo, siempre y cuando se establezcan acuerdos claros y con plazos definidos.