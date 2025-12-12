spot_img
viernes, diciembre 12, 2025

Obituario 12 de diciembre de 2025

Publicado:

Tiempo de lectura: Less than 1 min.

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En domicilio conocido en Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Juan Francisco Sifuentes Reyes, de 46 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Memorial se está velando el cuerpo de la Sra. Amelia Ávila Ibarra, de 66 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. Jesús Roberto Ramírez Benavides, de 60 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad  se está velando el cuerpo del Sr. Efraín Adame  Calderón, de 60 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala  Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. Celestina Solís, de 60 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. Rubén Thienda Baraja, de 60 años, sus honras y sepelio están pendientes

Contacto Hoy
Contacto Hoyhttps://contactohoy.com.mx/

Artículos Relacionados

Artículos Recientes

©
error: Content is protected !!