Presidenta Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México

Ciudad de México, 12 de diciembre de 2025.

En una fecha de gran significado para el país, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una conversación telefónica con Su Santidad el Papa León XIV para reiterar la invitación oficial a que visite la nación.

La Jefa del Ejecutivo Federal compartió detalles de la llamada a través de sus redes sociales, destacando que el diálogo ocurrió precisamente en el Día de la Virgen de Guadalupe.

La Presidenta señaló que el Sumo Pontífice envió “bendiciones y saludos a todos”.

La Virgen de Guadalupe, símbolo de identidad y paz

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la coincidencia entre ambos líderes respecto al significado de la Virgen de Guadalupe para México.

“Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, publicó la Presidenta Sheinbaum.

Durante la llamada, la Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

Cabe recordar que la invitación formal al Papa León XIV había sido entregada previamente por la titular de Gobernación el pasado 18 de mayo de 2025, durante la ceremonia de inicio de su pontificado.