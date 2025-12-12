Rompen vidrios y roban cajas registradoras de escarchadas Suck’s

Durango, Dgo.

La madrugada de hoy, un negocio de alimentos conocido como “Escarchadas Suck’s”, ubicado en la Colonia Los Ángeles, fue víctima de un robo con violencia, luego de que un sujeto forzara la entrada y sustrajera una caja registradora y efectivo. El acto delictivo fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El reporte se activó a las 03:30 horas de este viernes 12 de diciembre de 2025 a través del número de emergencia 911, tras activarse la alarma de sensor de movimiento del local.

El negocio, ubicado en la Avenida Fanny Anitúa esquina con calle José Revueltas, fue visitado por el propietario, quien había recibido una notificación de la activación de la alarma alrededor de las 03:10 horas.

Al llegar, el dueño se percató de que la puerta de acceso presentaba daños, específicamente la chapa de seguridad estaba trozada y había un vidrio quebrado.

Una vez dentro, el dueño confirmó el faltante de una caja registradora completa. Además, el delincuente logró sustraer el dinero de una segunda caja que fue encontrada vacía en el lugar. La cantidad total de efectivo robado es aún desconocida.

Gracias a la tecnología de vigilancia del establecimiento, el propietario logró observar la comisión del delito mediante la grabación de video.

El sujeto, que vestía chamarra color camuflaje, mochila negra y gorra azul, fue visto saliendo del negocio y dándose a la fuga con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Estatal y Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento y dar inicio a la investigación correspondiente.