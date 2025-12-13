De Cal y de Arena

Álvaro Sanjuán

Como dijo el clásico: “haiga sido como haiga sido”, las diputadas y diputados de MORENA en el Congreso del Estado, votaron en contra de la propuesta del gobernador en relación a los ingresos y egresos para el año fiscal 2026. No tenemos memoria, al menos en la historia reciente, de que las y los morenistas por fin, se hayan comportado como una verdadera oposición política en el congreso. Hay que decirlo: desde que MORENA llegó al Congreso del Estado habían sido muy obedientes a las iniciativas de los gobernadores en turno.

Sin ir más lejos. En materia de créditos y deuda pública, a José Rosas Aispuro Torres le aprobaron todo y no se diga, en el gobierno fallido de Esteban Villegas Villareal. También, las y los diputados morenistas de la actual legislatura han sido sumisos ante el poder ejecutivo, y autorizaron créditos y deuda pública que resultan históricos en tan solo tres años. Y esa deuda al haber sido aprobada por morenistas, son responsables de endeudar al pueblo de Durango. Como diría Juan Gabriel: lo que se ve no se pregunta. Aprobarle todo a Esteban, piensan que los duranguenses somos nobles, pero les recordamos que no somos tontos, ni que la sociedad se chupa el dedo y tampoco, “que no pretendan dormirnos con cuentos de hadas”.

Pero existe también, la otra cara de la moneda. El PRI, PAN, MC y Verde, no solo se ponen de rodillas ante las indicaciones del gobernador, también los convierte en cómplices. Pero para justificar, que defienden los intereses de quienes los eligieron como sus representantes, recurren a la demagogia y a la retórica. Vea usted: el diputado Alejandro Mujica, después de aprobar la iniciativa del gobernador declaró a los medios, “las y los diputados de MORENA se dieron un balazo en el pie”, Y los que votaron a favor, ¿dónde se lo dieron? ¿acaso en sus cuentas bancarias o en el dinero que no deja huella?

Pero el gigante que gobierna a base de mentiras a los duranguenses desde el Bicentenario, siguiendo las indicaciones de sus “genios” de comunicación social del gobierno del Estado, lo siguen asesorando que da gusto. Prueba de ello, es lo que declaró a los medios de comunicación: “los de MORENA que votaron en contra del presupuesto, también votaron en contra del pueblo” y por si fuera poco, con soberbia se burló de los integrantes morenistas de la comisión de Hacienda, los calificó de ignorantes, de no saber ni entender de que se trataban sus iniciativas.

Al gobernador solo le faltó agregar; que los morenistas se la volvieron a “pelar”. Como se vio, MORENA en lo que le resta a Esteban como gobernador, no podrán hacer nada ante el voto mayoritario del PRI, PAN y sus aliados Martín Vivanco y Osvaldo Santillán. A Martín Vivanco, solo le interesa tener el fuero y no correr ningún tipo de riesgo, ante el problema legal que enfrenta. Osvaldo Santillán que hoy es diputado local por el Verde Ecologista, ya está pensando en ser candidato a diputado federal en 2027, ponerse de rodillas y ser sumiso, le podría dar resultados desde el Bicentenario. ¿Verdad Gerardo?