Empleada de una dulcería se fracturó un tobillo al caminar por una banqueta del centro

Durango, Dgo.

Una empleada de una dulcería sufrió una fractura en uno de sus tobillos al caminar por una de las banquetas del centro de la ciudad; la fémina fue llevada en ambulancia al hospital para recibir atención médica.

La lesionada es Karla Yadira E., quien tiene su domicilio en la colonia Emiliano Zapata y sufrió el incidente en la esquina de 20 de Noviembre y Madero, en una zona en la que las banquetas tienen varios daños acumulados.

Fue el viernes por la tarde cuando transeúntes pidieron apoyo médico para la joven que, en un traspié aparentemente relacionado con las malas condiciones de la infraestructura, cayó de su propia altura.

Dado que el dolor ya no le permitió levantarse, testigos se acercaron para ayudarla y solicitaron asistencia médica; al sitio llegaron policías que apoyaron su resguardo y poco después llegó la Cruz Roja Mexicana.

Al apreciar una probable fractura en su tobillo derecho, los técnicos en urgencias médicas la llevaron al hospital del IMSS para su tratamiento.