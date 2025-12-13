Entró a nadar a una presa de Pánuco de Coronado y ya no salió

Pánuco de Coronado, Dgo.

Un hombre adulto fue encontrado muerto este viernes por la tarde luego de ahogarse en una presa del municipio de Pánuco de Coronado; el cuerpo fue encontrado por buzos de Protección Civil 24 horas después de su inmersión.

La persona fallecida es un hombre de 45 años de edad, identificado preliminarmente como Alonso Díaz, y cuya muerte se dio, aparentemente, tras un ingreso voluntario a la presa conocida Santa Rita o 28 de Mayo.

De acuerdo al informe emitido por la Dirección Municipal de Protección Civil de la capital, fue el Gobierno de Pánuco el que le solicitó apoyo para el rescate de los restos, por lo que este viernes fueron enviados buzos del Escuadrón de Rescate Acuático.

Tras un par de horas de trabajo, se localizaron los restos sumergidos y se procedió a la extracción del cadáver para los procedimientos de rigor.

Una vez encontrada la persona sin vida, se notificó al agente del Ministerio Público, que ordenó su traslado al Servicio México Forense con el fin de realizar la necropsia de ley.