Identifican al antorchista guadalupano atropellado ayer

Nuevo Ideal, Dgo.

Tenía 19 años y era originario del municipio de Nuevo Ideal el joven antorchista que falleció el viernes al ser atropellado por un vehículo “fantasma” cuando corría como parte de las celebraciones del 12 de diciembre.

Se trata de Juan Francisco Huerta Valdez, cuyo deceso ocurrió de forma instantánea a raíz del incidente ocurrido sobre la carretera Francisco Zarco cerca del mediodía del viernes.

Tal y como Contacto Hoy le informó, fue en el kilómetro 17 de la vía de comunicación mencionada donde, al correr sobre la carretera como parte de una caravana que tenía la ciudad de Durango como destino, lo embistió un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Tras el impacto se solicitó asistencia médica y al sitio llegó personal de la Cruz Roja de Canatlán, pero ya nada se pudo hacer por el joven, que para ese momento ya no tenía signos vitales.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad de Hechos de Tránsito Terrestre de la Fiscalía General del Estado, que indaga para dar con el paradero del automovilista involucrado.