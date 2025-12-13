Llegó del trabajo a su casa y encontró a su hija muerta

Guadalupe Victoria, Dgo.

Una jovencita originaria del municipio de Guadalupe Victoria fue encontrada muerta este viernes por la tarde a causa de una lesión que ella misma se causó; fue su madre quien la encontró signos vitales.

La fallecida es una muchacha identificada con las iniciales J. A. F. C., quien tenía 20 años de edad y vivía en el fraccionamiento Las Flores.

De acuerdo el testimonio de su madre, llegó a trabajar a su casa a media tarde y dado que su hija no respondía cuando la llamó, comenzó a buscarla en el inmueble.

Para asomarse al patio se dio cuenta de que estaba inconsciente y de inmediato solicitó ayuda, pero ya nada se podía hacer por la jovencita, pues tenía un rato sin signos vitales.

Se trata del cuarto deceso por suicidio en el mes de diciembre y el 138 en lo que va del año 2025, según informes oficiales preliminares.