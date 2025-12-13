Se registra fuerte choque en la avenida Solidaridad

Durango, Dgo.

Dos mujeres salieron con golpes leves del fuerte accidente ocurrido en la avenida Solidaridad, en el que un automóvil compacto resultó con daños severos; se trató de un impacto del tipo alcance.

La presunta responsable del siniestro es Rosalía G., un ama de casa de 53 años de edad y originaria del poblado Labor de Guadalupe, quien, al momento del hecho de tránsito, conducía una camioneta Jeep Liberty.

Mientras que la afectada es Jessica Monserrat C., de 36 años de edad, vecina del fraccionamiento Villas del Guadiana IV y propietaria del Ford Focus que podría resultar en pérdida total.

El siniestro ocurrió cuando ambas unidades circulaban de norte a sur y, a la altura del fraccionamiento San Marcos, el Focus redujo su velocidad sin que la conductora de la SUV se diera cuenta.

Eso provocó un fuerte golpe por alcance, en el que todos los involucrados sufrieron una fuerte sacudida; por fortuna, y aunque hubo algunas lesiones, estas no fueron graves.

De los procedimientos administrativos relacionados con el incidente se hizo cargo la Policía Vial.