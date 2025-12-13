Tomó mal la rampa de frenado y quedó prensado

Durango, Dgo.

Un trailero fue reportado con lesiones graves a raíz de un fuerte accidente ocurrido este viernes 12 de diciembre en la primera rampa de frenado de la supercarretera Durango – Mazatlán; dicha estructura no logro detenerlo por completo tras quedarse sin frenos, dado que la habría usado de forma incorrecta.

La víctima es un hombre de momento no identificado, que según el informe de las autoridades, quedó prensado en medio del incidente.

Fue poco después de las 16 horas cuando se solicitó la presencia de personal de rescate en la rampa cercana a la plaza de cobro Durango, más conocida como Garabitos.

Al llegar, los elementos se encontraron con un camión a punto de caer al voladero tras superar parcialmente la rampa, que fue insuficiente para frenar su falta de frenos porque se fue por el área usada para las operaciones, y no sobre la cama de grava.

La cabina del tractocamión quedó prácticamente destruida tras chocar contra piedras que estaban al final de la rampa y presionada por su caja seca, consistente en huevos.

Del rescate de la víctima se hizo cargo personal de la Dirección Municipal de Protección Civil, mientras que su traslado a un hospital lo realizó Caminos y Puentes Federales En una de esas ambulancias.