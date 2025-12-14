Realiza la Marina mega operativo en la sierra de Tamazula

Tamazula, Dgo.

Personal de la Secretaría de Marina Armada de México mantiene desde el sábado por la noche un intenso operativo en los alrededores de El Durazno, en el municipio de Tamazula.

Aunque no exista información oficial sobre las acciones, habitantes de la región confirmaron que en algunos momentos de sus actividades incluyeron el uso de hasta cuatro helicópteros.

Sin embargo, el despliegue también fue terrestre, con personal que mantiene recorridos por toda la zona.

En algunos de los reportes, se afirmó que al menos uno de los helicópteros habría hecho detonaciones, aunque tampoco es algo confirmado.

Este domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal emitió un mensaje a medios, pero no hubo referencias a lo ocurrido en Tamazula.

Se espera, en breve, más información oficial.