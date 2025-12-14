Redes avivan polémica entre Ángela Aguilar, Nodal y una violinista

Las redes sociales volvieron a colocar en el centro de la conversación a Ángela Aguilar y Christian Nodal, luego de que usuarios retomaran fragmentos de la canción “Con otra” de la cantante argentina Cazzu para vincularlos con un presunto episodio de infidelidad que, hasta ahora, se mantiene únicamente como versión no confirmada.

De acuerdo con publicaciones que se viralizaron en plataformas digitales, durante una presentación reciente de Christian Nodal se habría generado un ambiente tenso cuando Ángela Aguilar subió al escenario y fue captada besándose con el cantante. En ese momento, una violinista que formaba parte del staff musical habría intercambiado miradas y gestos de burla con otra integrante del equipo, lo que detonó especulaciones inmediatas.

Usuarios en redes aseguraron —sin pruebas oficiales— que la violinista habría sostenido una relación sentimental con Nodal, versión que se reforzó tras difundirse que la músico ya no forma parte del equipo del cantante. Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha confirmado ni desmentido dicha información.

El tema escaló aún más cuando internautas comenzaron a relacionar el supuesto episodio con la letra de “Con otra”, canción de Cazzu que habla sobre traición y karma, generando comentarios que interpretan la situación como una “advertencia cumplida”.

Mientras tanto, el silencio de los protagonistas ha dejado el terreno libre para especulación, memes y juicios públicos, confirmando una vez más cómo la vida personal de figuras del espectáculo se convierte rápidamente en espectáculo digital, aun cuando los hechos no han sido verificados.

Por ahora, todo permanece en el terreno del chisme viral y las versiones de redes sociales, sin posicionamientos oficiales que aclaren lo ocurrido.